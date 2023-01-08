Haberler Yaşam Haberleri Formula 1 tarihinin en başarılı pilotlarından olan, üç kez Formula 1 şampiyonu olan Niki Lauda, kazandığı tüm Grand Prix kupalarını hangisinin ömür boyu bedava olması karşılığında bir benzinciye vermiştir?
Giriş Tarihi: 8.1.2023 22:26 Son Güncelleme: 8.1.2023 22:28

Formula 1 tarihinin en başarılı pilotlarından olan, üç kez Formula 1 şampiyonu olan Niki Lauda, kazandığı tüm Grand Prix kupalarını hangisinin ömür boyu bedava olması karşılığında bir benzinciye vermiştir?

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” bugün (8 Ocak 2023 Cumartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Formula 1 tarihinin en başarılı pilotlarından olan, üç kez Formula 1 şampiyonu olan Niki Lauda, kazandığı tüm Grand Prix kupalarını hangisinin ömür boyu bedava olması karşılığında bir benzinciye vermiştir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek Formula 1 tarihinin en başarılı pilotlarından olan, üç kez Formula 1 şampiyonu olan Niki Lauda, kazandığı tüm Grand Prix kupalarını hangisinin ömür boyu bedava olması karşılığında bir benzinciye vermiştir? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

Formula 1 tarihinin en başarılı pilotlarından olan, üç kez Formula 1 şampiyonu olan Niki Lauda, kazandığı tüm Grand Prix kupalarını hangisinin ömür boyu bedava olması karşılığında bir benzinciye vermiştir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 8 Ocak 2023 Cumartesi günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner'de bugün sorulan sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Formula 1 tarihinin en başarılı pilotlarından olan, üç kez Formula 1 şampiyonu olan Niki Lauda, kazandığı tüm Grand Prix kupalarını hangisinin ömür boyu bedava olması karşılığında bir benzinciye vermiştir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (8 OCAK 2022)

ATV ile 8 Ocak Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Formula 1 tarihinin en başarılı pilotlarından olan, üç kez Formula 1 şampiyonu olan Niki Lauda, kazandığı tüm Grand Prix kupalarını hangisinin ömür boyu bedava olması karşılığında bir benzinciye vermiştir?

A- Süresiz lastik değişimi
B- Ayda bir araç muayenesi
C- Süresiz oto yıkama (CEVAP)
D- Her hafta depoyu fulleme


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Formula 1 tarihinin en başarılı pilotlarından olan, üç kez Formula 1 şampiyonu olan Niki Lauda, kazandığı tüm Grand Prix kupalarını hangisinin ömür boyu bedava olması karşılığında bir benzinciye vermiştir?
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