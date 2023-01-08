ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 8 Ocak 2023 Cumartesi günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner'de bugün sorulan sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Formula 1 tarihinin en başarılı pilotlarından olan, üç kez Formula 1 şampiyonu olan Niki Lauda, kazandığı tüm Grand Prix kupalarını hangisinin ömür boyu bedava olması karşılığında bir benzinciye vermiştir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.
ATV ile 8 Ocak Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;
SORU: Formula 1 tarihinin en başarılı pilotlarından olan, üç kez Formula 1 şampiyonu olan Niki Lauda, kazandığı tüm Grand Prix kupalarını hangisinin ömür boyu bedava olması karşılığında bir benzinciye vermiştir?
A- Süresiz lastik değişimi
B- Ayda bir araç muayenesi
C- Süresiz oto yıkama (CEVAP)
D- Her hafta depoyu fulleme