11 yaş altına cep telefonu yasağı tartışılıyor

Fransız uzmanlar 3 yaşından küçük çocuklar için ekran süresinin, gençler için ise sosyal medyanın azaltılmasını öneriyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından görevlendirilen bir uzman heyetine göre, üç yaşından küçük çocuklar ekran başında hiç vakit geçirmemeli ve altı yaşına kadar bu süre "güçlü bir şekilde sınırlandırılmalı." Heyet ayrıca 11 yaşın altındaki çocuklara cep telefonu verilmemesi ve 13 yaşın altındaki hiç kimsenin internet erişimi olan bir telefona sahip olmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca sosyal medya kullanımının 15 yaşın altındakiler için yasaklanması ve bu yaşın üstündekilerin sadece Bluesky gibi etik platformlara erişebilmesi gerektiği bildirildi.