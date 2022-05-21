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Giriş Tarihi: 21.5.2022 18:21

Fransa'da boğulma tehlikesi geçiren Akif Türkiye'ye getirildi

DHA
Fransa’da boğulma tehlikesi geçiren Akif Türkiye’ye getirildi

Fransa'da geçirdiği boğulma tehlikesi sonucu yoğun bakıma alınan Akif Özer (6), tedavisi için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Bursa'ya getirildi.

Ailesiyle Fransa'da yaşayan Akif Özer, 9 Mayıs'ta boğulma tehlikesinin ardından yabancı cisim aspirasyonu ile hipoksik beyin tanısı koyularak, Strazburg Hautepierre Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı. Baba Bülent Özer'in Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçmesinin ardından Akif'in tedavisi için Türkiye'ye getirilmesine karar verildi. Akif, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla ailesinin isteği üzerine, doktor kontrolünde Bursa'ya getirildi. Yenişehir Havaalanı'na inen uçaktan alınan Akif, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Akif Özer'in tedavisine burada yoğun bakım servisinde devam edilecek.

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Fransa'da boğulma tehlikesi geçiren Akif Türkiye'ye getirildi
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