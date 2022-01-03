Fransa’dan Mardin’e iyilik köprüsü kurdu

30 yıldır Fransa’da yaşayan Dilek Arca, derneği aracılığıyla Avrupa’da topladığı bağışları Türkiye’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Arca son olarak Mardinli bir aileye ev yaptırdı
Fransa'da yaşayan ve Türkiye'deki ihtiyaç sahibi ailelere destek olan Dilek Arca, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde daha önce ziyaret ettiği ve evi yıkılmakta olan 6 çocuklu Kapan ailesi için bir kampanya başlatmıştı. 30 yıldır Paris'te ikamet eden fotoğraf sanatçısı Arca, Fransa'da kurduğu 'Umudun Bağışı' isimli dernek aracılığı ile Avrupa'da yaşayan Türklerden topladığı yardım ve bağışlarla Türkiye'nin farklı illerinde 500'e yakın ihtiyaç sahibi aileye yardım elini uzattı. Arca, geçen yıl Mardin Kızıltepe'de eşi elektrik akımına kapılarak ölen ve çocukları ve kaynanasıyla birlikte yaşam mücadelesi veren Mülkiye Kapan'ın yaşadığı derme çatma evi görünce ev yaptırma sözü verdi.
EĞİTİM İÇİN DE DESTEK VERECEK
Evin yeniden inşası için kampanya başlatan Dilek Arca geçen yaz evin temelini kendisi attı. İnşaatı geçtiğimiz aylarda tamamlanan evi aynı zamanda dayayıp döşeyen Arca evi teslim etmek için bir kez daha Türkiye'ye geldi. SABAH'a konuşan yardım meleği Arca "Mülkiye Hanım 6 çocuğuyla ve kaynanasıyla artık huzurlu ve mutlu bir hayat sürdürecek, özellikle çocukların eğitimi için de onların yanında olmaya devam edeceğim" dedi.
'ÜZERİMİZE YIKILMASINDAN KORKUYORDUK'
EŞİ elektrik akımına kapılarak ölen Mülkiye Kapan, evinin yeniden inşa edilmesine çok sevindiğini belirterek, "Allah Dilek abladan razı olsun. İki senedir bizimle ilgileniyor. Evimiz yıkılmak üzereydi, gelip gördü ve yeniden yaptırdı. Üzerimize yıkılma veya donarak ölme korkusu olmadan yeni evimizde yeni eşyalarımızla yaşamaya başladık. Allah ondan razı olsun" dedi.