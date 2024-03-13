Fransız muhalif lider, Başkan Erdoğan’ın çağrısını meclise taşıdı

Bu savaşta ateşkes sağlanması için tüm diplomatik yollara başvurulmadığını kaydeden Roussel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Mart'ta Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısında yaptığı "Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız." açıklamasına işaret etti.

Roussel, "Brezilya, Hindistan, Çin hatta Güney Afrika tekliflerde bulundu. Cuma günü Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna zirvesini ağırlamaya hazır olduğunu söyledi. Rusya, ateşkese hazır olduğunu söyledi." diye konuştu.

Fransız milletvekili, ülkesinin Rusya'ya karşı savaşa girmemesi için, Ukrayna'ya yönelik desteğin "kırmızı çizgileri" aşmadan yapılması gerektiğini vurguladı.