Fransız muhalif lider, Başkan Erdoğan’ın çağrısını meclise taşıdı

Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda Ukrayna'daki durum ile Fransa ile Ukrayna arasında 16 Şubat'ta imzalanan güvenlik anlaşması ele alınıyor.

Kurulda konuşma yapan milletvekili Roussel, insanlık için Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi ve ateşkes için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.

Roussel, Rusya ile Ukrayna arasında önünde sonunda müzakereler yapılacağını savunarak, "O zaman bir dakika dahi kaybetmeyelim, çünkü her saat, her gün, her hafta çok sayıda ölümü ve yıkımı beraberinde getiriyor." dedi.