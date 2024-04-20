Fren yerine gaza bastı! Ortalık savaş alanına döndü

Kaza, saat 21.45 sıralarında Armağanevler Mahallesi 23 Nisan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 34 DGK 750 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü yokuş indiği sırada fren yerine gaza bastı. Bu sırada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, cadde üzerinde park halinde bulunan 14 araca çarptı. Olay anında sol ön tekerleği kopan hafif ticari araç, sürüklenerek yokuşun sonunda durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Kazaya karışan 14 adet araç çekiciler tarafından olay yerinden kaldırılırken, o anlar çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

MAHALLELİ O ANLARI ANLATI

Mahalle sakinlerinden Zafer Karagül, bu tür kazaların cadde üzerinde daha önce de yaşandığını belirterek, "Bu yol tehlikeli, yukarıda pazar da olduğu için devamlı buradaki sitelerden dolayı arabalar yan park ediyor. Aşağıdan çıkış, yukarıdan inişlerde sıkıntı oluyor. Yukarıdan araba geldiği zaman, aşağıdan araba çıkamıyor. Park yüzünden bu yolu tek yola çevirdikleri zaman veya yan yolu açtıkları zaman bu sıkıntı biraz azalabilir. Birkaç defa da çöp kamyonu virajı alamadığı için aşağı yuvarlandı, yine bu dörtyol ağzında 3-4 defa kazalar oldu. Çöp kamyonu virajdan aşağıya devrildi. Bu seferde freni tutmayan araba vura vura indi aşağıya doğru. Allah'tan büyük bir kazaya engel oldu. Arabanın yukarıda tekeri koptu, ondan sonra cipe vurdu, cipten geldi sürtünerek aşağı kadar gitti. Aşağı yukarı 15 aracın hasar aldığını biliyoruz" dedi.