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Giriş Tarihi: 10.9.2022 07:15

FSM Köprüsü'nde polislerin dur ihtarına uymayan sürücü iki polise çarptı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü girişinde uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü, iki polis memuruna çarptı. Çarptıktan sonra kaçmaya çalışan sürücü başka bir araca çarpmasının ardından gözaltına alındı.

DHA
FSM Köprüsü’nde polislerin dur ihtarına uymayan sürücü iki polise çarptı

Olay saat 03:00 sıralarında FSM Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü girişinde uygulama yapan polis ekipleri, aşırı süratli 48 AGP 572 plakalı panelvana dur ihtarında bulundu. Polislerin ihtarına uymayan sürücü, uygulama noktasındaki iki polis memuruna çarparak kaçmaya çalıştı.

Çarpmanın etkisiyle iki polis memuru yaralandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen panelvan, o sırada köprü üzerinde seyir halinde olan Durmuş S. idaresindeki 34 BEP 442 plakalı hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Köprü üzerinde gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü. Kazada yaralanan polis memuru Okan D. ve Kadir M. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle FSM Köprüsü Edirne istikametinde trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken, yaşanan trafik yoğunluğu, araçların çekici tarafından kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

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FSM Köprüsü'nde polislerin dur ihtarına uymayan sürücü iki polise çarptı
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