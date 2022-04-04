Futbol sahası soğan tarlası

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Bağlıca köyünde vatandaşlar ilginç bir protestoya imza attı. Protestonun hedefindeki isim ise İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet oldu. Kaplan, seçimlerden önce ziyaret ettiği Bağlıca Köyü'ne futbol sahası yapma sözü verdi. 3 yıl içinde zaman zaman köye gelen belediye ekipleri, malzemeler de getirmelerine rağmen sahayı tamamlamadı. Ekipler, sahanın zemini için getirdikleri çıkma halıları da sermeyip bir süre sonra geri götürdü. Verilen sözün unutulmasına tepki gösteren köy muhtarı Turgay Yılman ve vatandaşlar işe koyuldu. Köy halkı, zemini bir türlü tamamlanmayan futbol sahasına soğan ekti.3 yıldır sahanın tamamlanmadığını, artık dördüncü yıla girildiğini belirten muhtar Yılman, köylerine futbol alanları, spor alanları istediklerini söyledi. Köyün gençlerinin bu talebini yetkili mercilere defalarca ilettiklerini belirten Yılman, bir türlü sonuç alamadıklarını vurguladı. "Belediyeye gidip defalarca sahamızı istedik. Hiçbir netice alamadık" diyen Yılman neden soğan ektiklerini şu sözlerle anlattı: "Bölgemizde şu an soğan ekme dönemi. Soğanı şimdiden ekerseniz 5 ay sonra mahsulü alırsınız. Ekipler köyümüze 5 ayda bir geliyor. Baktık bir daha 5 ay sonra gelecekler, bari soğan ekelim, alanı değerlendirelim dedik. Onlar bir daha gelene kadar muhtemelen biz soğanları toplar yeriz. Bağlıca köyü olarak sadece hizmet istiyoruz. İzmit Belediyesi bize ne kadar güzel hizmet verirse o kadar memnun kalırız. Başkan buraya geliyor. Halkla görüşüyor. Ancak başka bir şey olmuyor. Hizmet gelmiyor."