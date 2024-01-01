Futbolcu Gökhan Çıra kaza geçirdi!

Kara para aklama İddiaları ile gündeme gelen Selin Ciğerci'nin eski eşi Futbolcu Gökhan Çıra, önceki akşam Sakarya'nın Sapana İlçesinde bulunan bungalov otele giderken trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası tedbir amaçlı hastaneye giden Çıra'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza yaptığı aracında maddi hasar oluştu.

GÖZÜ OLANIN GÖZÜ ÇIKSIN

Kaza sonrası sosyal sosyal medya hesabından paylaşım yapan eski futbolcu Gökhan Çıra, "Beterin beteri var" diyerek arabasının halini paylaştı.

Çıra o paylaşımın devamında ise "Allah'a çok şükür ufak tefek sıyrıklarla atlattık gözü olanın gözü çıksın bugün şunu anladım 1 saniye sonra ne olacağından kimsenin haberi yok film şeridi gibi her şey gözümün önünden geçti" ifadelerini kullandı.