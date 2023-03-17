‘Futbolda şike kumpası’ davası yeniden görüldü

FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada 4 Haziran 2021'de karar verilmişti. Dosyanın gönderildiği İstinaf Mahkemesi, sair suçlar yönünden dosyada usulü eksiklikler olması gerekçesiyle bozmuştu. İstinaf Mahkemesi'nin usulen bozma kararı sonrası davanın yeniden görülmesine İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

BOZMA KARARI OKUNDU

Duruşmaya başka suçtan tutuklu bazı sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü ve Aziz Yıldırım'ın avukatlar ile sanık avukatları duruşmaya katıldı. Duruşmada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının okundu, ardından sanıkların savunmaları alınmaya başlandı.

ERTELENDİ

Bazı sanıklar mahkemeden beraatlarını talep ederlerken, müşteki avukatları ise sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bozma kararına uyulmasına hükmetti.