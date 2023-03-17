Haberler Yaşam Haberleri ‘Futbolda şike kumpası' davası yeniden görüldü
Giriş Tarihi: 17.3.2023 17:14 Son Güncelleme: 17.3.2023 18:17

‘Futbolda şike kumpası' davası yeniden görüldü

FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılanmasına yeniden başlandı. Mahkeme, İstinaf Mahkemesi bozma kararına uydu

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
‘Futbolda şike kumpası’ davası yeniden görüldü

FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada 4 Haziran 2021'de karar verilmişti. Dosyanın gönderildiği İstinaf Mahkemesi, sair suçlar yönünden dosyada usulü eksiklikler olması gerekçesiyle bozmuştu. İstinaf Mahkemesi'nin usulen bozma kararı sonrası davanın yeniden görülmesine İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

BOZMA KARARI OKUNDU

Duruşmaya başka suçtan tutuklu bazı sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü ve Aziz Yıldırım'ın avukatlar ile sanık avukatları duruşmaya katıldı. Duruşmada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının okundu, ardından sanıkların savunmaları alınmaya başlandı.

ERTELENDİ

Bazı sanıklar mahkemeden beraatlarını talep ederlerken, müşteki avukatları ise sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bozma kararına uyulmasına hükmetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Uçağı kaçırınca hayatta kaldı ama... "Tüm sıfatlarım gitti, artık kimsenin evladı değilim”
SON DAKİKA: Kentsel dönüşüm kredisi açıklandı! 0,79 faizle kişi başına 1 milyon 250 bin TL
SON DAKİKA | Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi! Başkan Erdoğan: Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması imzalandı
SON DAKİKA: Yavuz Ağıralioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: 25 yılda yemediğimiz küfrü 3 günde yedik, İYİ Parti'nin gardı düştü
Duvar temizliğinin en etkili hali! Boyatmadan bembeyaz duvarlarınıza tekrar kavuşun…
İYİ Parti'de peş peşe istifa depremi: MHP'ye üye oldular
Resmi Gazete'de yayımlandı! İnşaatlar için devrim gibi düzenleme! Bu tarihten itibaren satış yapılamayacak
Gazeteci mi yoksa CHP sözcüsü mü? Kendileri gibi düşünmeyen herkese saldırıyorlar!
6'lı koalisyonda yeni kriz! İyi Parti seçim afişlerinde Kılıçdaroğlu'na yer vermedi
Kayıp Fatma’dan acı haber! 1 aydır her yerde aranıyordu
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Futbolda şike kumpası' davası yeniden görüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA