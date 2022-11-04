Galatasaray - Beşiktaş derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?





Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta rakibiyle golsüz berabere kalırken, Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Trabzonspor ile ise 2-2 berabere kalarak 1 puan aldı.