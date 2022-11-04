Galatasaray - Beşiktaş derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ile Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 13. Haftasında yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Zorlu derbi mücadelesini izlemek isteyen futbolseverler yoğun olarak Galatasaray - Beşiktaş derbisi hangi kanalda, saat kaçta? şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
Süper Lig Galatasaray Beşiktaş derbisi canlı yayın kanalı ve saat detayları şöyle;
Süper Lig Galatasaray Beşiktaş derbisi 5 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 22 puan toplayan Beşiktaş, ligde 4. sırada yer alıyor. 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray ise 21 puanla 5. basamakta bulunuyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve başlamasının ardından ilk maçında HangiKredi Ümraniyespor'u 5-2 yenerek yeni bir hava yakalayan Beşiktaş'ın, bu sezon derbi maçlarda galibiyeti bulunmuyor.
Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta rakibiyle golsüz berabere kalırken, Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Trabzonspor ile ise 2-2 berabere kalarak 1 puan aldı.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon takımına katkı veremeyen Rachid Ghezzal, yarın oynanacak derbi maçta da forma giyemeyecek.
Bir süredir takımla çalışmalara başlayan Emrecan Uzunhan ise görev verilmesi halinde Galatasaray karşısında oynayabilecek.
3 İSİM CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta Romain Saiss, Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, yarınki mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkacak.
Daha önce oynanan maçlarda gördükleri kartlarla üç sarı kart sınırına ulaşan siyah-beyazlı oyuncular, Galatasaray maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.