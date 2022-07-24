Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı izle! Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın kanalı izle

Galatasaray, 2022-2023 Süper Lig sezonu öncesinde hazırlık maçları kapsamında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. İki İstanbul ekibinin hazırlık maçı mücadelesini canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler yoğun şekilde "Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
Galatasaray - Kasımpaşa maçı canlı yayın linki ve özet detaylar şöyle;
GALATASARAY XI: Muslera, Van Aanholt, Kerem, Yunus, Omar, Gomis, Berkan, Emre A., Nelsson, Oliveira, Abdülkerim
KASIMPAŞA XI: Erdem, Bruma, Sadık, Hadergjonaj, Petretta, Turgay, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Bahoken