Galeri Eyüpsultan’da “Geçmişin İzinde Hat” sergisi sanatseverlerle buluştu

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından sanatın ve kültürel etkinliklerin desteklenmesi, tarihi dokunun korunması ve sanatseverlere ilham verici bir deneyim yaşatılması amacıyla hizmete açılan Galeri Eyüpsultan, birbirinden değerli sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'un yeni sanat mekanı Galeri Eyüpsultan'da "Geçmişin İzinde Hat Sergisi" sanatseverlere kapılarını açtı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla gerçekleştirilen açılışa Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'le birlikte İstanbul Valisi Davut Gül, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, Eyüpsultan Belediyesi Başkan yardımcıları, sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

"İÇİNİZİ FERAHLATACAK BİR SERGİ"

Açılışta yaptığı konuşmada Geçmişin İzinde Hat sergisinin sanatseverlerin içlerini ferahlatacak bir sergi olduğunu ifade eden Başkan Deniz Köken, sözlerine şöyle devam etti: "İnsanın içindeki güzelliğin dışa yansımasıdır derler sanat için. Ramazan ayından önce Geçmişin İzinde Hat sergimizi açmak için burada bulunuyoruz. İçinizi ferahlatacak bir sergi. Kuran-ı Kerim Hicaz'da nazil oldu, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı derler değerli büyüklerimiz. O yüzden de Eyüpsultan'ın sokaklarında, camilerinde gezerken nadide eserlerle karşılaşırsınız. Biz de onları bugün sizlerle buluşturuyoruz. Nadide 49 parça eser sergimizde yer alıyor. Geçmişin İzinde Hat sergimiz Eyüpsultan'a hayırlı olsun."

"EYÜPSULTAN MANEVİ AĞIRLIĞI OLAN BİR İLÇEMİZ"

İstanbul Valisi Davut Gül, Eyüpsultan'ın manevi ağırlığı olan bir ilçe olduğunu vurgulayarak "Eyüpsultan manevi ağırlığı olan bir ilçemiz, dolayısıyla da belediyemizden beklentimiz sadece rutin belediyecilik hizmetlerimiz değil, bugün burada şahit olacağımız Eyüpsultan'ın ruhuna yakışır etkinliklerin yapılmasıdır. Yaklaşık dokuz aydır buradayım, her ay mutlaka Eyüpsultan ilçemizin, Deniz başkanımızın böyle bir etkinliğine şahitlik ediyoruz. Başta Deniz Başkan olmak üzere emeği geçen tüm ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

"HUZURUN OLDUĞU YERDE HER ŞEY DAHA MÜKEMMEL HALE GELİR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Türkiye'nin huzuru için gece gündüz demeden çalıştıklarını, huzurun olduğu yerde kültür ve sanat da dahil olmak üzere her şeyin daha mükemmel bir hale geldiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "İyi niyetle, sabırla aziz milletimiz için gece gündüz demeden, Türkiye'nin huzuru için yorulmadan çalışmakla ilgili gayret gösteriyoruz. Aziz milletimizin içişleri ailesine, 600 bin mesai arkadaşımıza hem desteklerini hem de dualarını hissediyoruz. Biz her türlü suçu önlemek ve bunları aydınlatmak konusunda da gayret gösteriyoruz. Allah huzurdan ayırmasın. Huzurun olduğu yerde aklınıza gelen her şey çok daha mükemmel hale gelir. Tıpkı kültür ve sanatla ilgili olan, birazdan sergiyi gezdiğimizde yüreğimizin genişleyeceği, o müstesna eserleri göreceğimiz gibi. Bugün Deniz Köken kardeşimizin misafiriyiz. Bizi biz yapan değerlerle ilgili Osmanlı'dan ve yeni dönemden o büyüklerin izinden gidenlerin gönülleriyle nakşedilmiş levhaları, oradaki manaları içselleştirebilmek için bir araya geldik."

"YAŞAMIN HER ALANINA DOKUNAN 90 ESER"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in yaşamın her alanına dokunduğunu ve ilçeye 90 eser kazandırdığını sözlerine ekleyen Yerlikaya, "Beş yıldan beri Eyüpsultan ilçemizde şehir emini olarak Deniz Köken kardeşimizi gördük. Yaşamın her alanına dokundu, ilçeye 90 eser kazandırdı. Hemşerilerinin içinde gezerken onlarla hep toprak gibi tevazu olduğunu gördük. Ben onu daha önce 4 Mart 2015'te Gaziantep Valisi olduğumda Büyükşehir belediyemizin en büyük bürokratıydı yani Genelsekreteriydi. Oradan Cenabı Allah'ın hikmeti, sayın Cumhurbaşkanımızın itimatı İstanbul valiliğine geldik. O giderken bana dedi ki 'sen benden önce gittin' O zaman anlamadım, daha sonra 2019 yılında mahalli idareler seçiminde bir baktık ki Deniz Köken Eyüpsultan Belediye Başkan adayı diye Cumhurbaşkanımız ilan etti. İyi ki de ilan etmiş. Dolayısıyla bizim şehre beraber halim olma, mesai birlikteliğimiz gazi şehrimizden başladı ve şehirlerin sultanı aziz İstanbul'da bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergiyi gezen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e eser sahipleri de eşlik ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"SERGİDE 49 KIYMETLİ ESER YER ALIYOR"

Sanat danışmanlığını Leyla Kara'nın yaptığı, Türk – İslam sanatlarındaki köklü geçmişin devamlılığını gösteren "Geçmişin İzinde Hat" Sergisi'nde 49 kıymetli eser yer alıyor. Osmanlı dönemi hat sanatçılarının farklı üsluplarda ürettikleri sanat eserleriyle birlikte yeni dönem hat sanatçılarının klasik ve modern bakış açılarıyla oluşturdukları eserlerden oluşan, geçmiş ve gelecek arasında bir köprü kurmayı hedefleyen sergi Ramazan Ayı boyunca sanatseverler tarafından gezilebilecek.