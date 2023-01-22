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Giriş Tarihi: 22.1.2023

Garzan Çayı’na uçan araçta 3 kişi can verdi

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Garzan Çayı’na uçan araçta 3 kişi can verdi
Batman'ın Beşiri ilçesi İkiköprü beldesinde Mehmet Naci Kılıç'ın (66) kullandığı araç kontrolden çıkarak köprüden Garzan Çayı'na uçtu. Araçta bulunan Hayrettin Yiğiter (60), Abdurrahim Türksoy (70) ve sürücü Kılıç hayatını kaybetti. Nevşehir'de ise Kayseri yönünde giden otomobil, Bozca Köyü yakınlarında refüje çarparak devrildi. Kazada Ahmet S., Sinan Ö. ve Kamil K. öldü. İzmir'de, bir otomobilin çarpıp altında 5 metre sürüklediği Ramazan Karademir (49) can verdi. Erzincan'da ise 2 otomobilin çarpıştığı kazada Burak Y. hayatını kaybetti.

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Garzan Çayı’na uçan araçta 3 kişi can verdi
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