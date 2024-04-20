‘Gasp’ çetesine ‘Balistik’ operasyonu

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "gasp ve cinayet" çetesine yönelik gerçekleştirilen "Balistik" operasyonunda 6 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. "Kuru kafa" dövmesinden yola çıkarak olaya karışan bir kişiye ulaşan polis, çeteyi çökertti. Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro ekipleri, yaralama olaylarına karışan ve gasp yapan çetenin çökertilmesi için çalışma başlattı. Mağdurları tehdit ederek para isteyen, zorla telefonlarını aldıktan sonra gasp yapan çetenin otomatik silahla yaralamaya da karıştıkları polisin yaptığı çalışmalarda tespit edildi. Görgü tanığı ve mağdurların şikâyeti üzerine, çalışmalar kapsamında olayların yaşandığı bölgede kameraları inceleyen polis, çete üyelerinin silahlı kavgaya karıştıktan sonra kaçtıkları kamera görüntüleriyle tespit edildi. İncelenen görüntülerde çete deşifre edilirken, görgü şahitlerinin 'Silah kullanan şahsın elinde kuru kafa dövmesi vardı' ifadesi üzerine polis, suçlulara ait arşiv çalışması yaparak elinde kuru kafa işareti olan H.O.'yü gözaltına aldı.