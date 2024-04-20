“Gasp” çetesine “Balistik” operasyonu... Polis, “Kuru kafa” dövmesinden çeteye ulaştı

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro ekipleri, yaralama olaylarına karışan ve gasp yapan çetenin çökertilmesi için çalışma başlattı. Mağdurları tehdit ederek para isteyen, zorla telefonlarını aldıktan sonra gasp yapan çetenin otomatik silahla yaralamaya da karıştıkları polisin yaptığı çalışmalarda tespit edildi. Görgü tanığı ve mağdurların şikayeti üzerine, çalışmalar kapsamında olayların yaşandığı bölgede kameraları inceleyen polis, çete üyelerinin silahlı kavgaya karıştıktan sonra kaçtıkları kamera görüntüleriyle tespit edildi.

"KURU KAFA" DÖVMESİ ÇETEYİ ÇÖKERTTİ

İncelenen görüntülerde çete deşifre edilirken, görgü şahitlerinin 'silah kullanan şahsın elinde kuru kafa dövmesi vardı' ifadesi üzerine polis, suçlulara ait arşiv çalışması yağarak elinde kuru kafa olan H.O.'yü gözaltına aldı.

KALEŞNİKOF VE UZİ ELE GEÇİRİLDİ

Çete üyesi H.O, polisteki sorgusunda suçunu itiraf ederken, yapılan aramalarda kaleşnikof, uzi, çelik yelek ve çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polisin, kriminal çalışmalarında yapılan balistik bulgu incelemesinde, olay yerinde bulunan boş kovanlar, ele geçen silahlarla eşleşti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çete üyesi 6 kişi "Nitelikli Yağma ve Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.