Gasp süsü verdiler patronlarını soydular

İstanbul'da çarşamba günüZeytinburnu'nda bankadan5 milyon liraçekmek için gönderdiğiçalışanlarınıngasp süsü vererek vurgunyapmaya çalıştığıolayın bir benzeri deHadımköy'de yaşanmıştı.Bankadan para çekenCafer Çetin'i takip edereksokak ortasında 485bin lirasını gasp eden4 şüpheli yakalandı.Çetin, 16 Ocak'ta bankadançektiği 2 milyonlira ile otomobilinebinerken saldırıya uğramış,direnince gaspçılaryalnızca 485 binlirayı alarak kaçmıştı.Polisin incelemelerindeşüphelilerin iki ayrıotomobille olay yerinegeldiklerini ve mağdurutakip ettikleri tespitedildi. Yakalanaraksorguya alınan şüphelilerdenHakan A.'nın11, Gürkan K.'nın 6 veSelvet K.'nın ise 6 suçkaydı olduğu belirlendi.Şüpheliler çıkarıldıklarımahkemece tutuklandı.Zeytinburnu'nda da 24 Ocak'ta bir iş kadını 4 çalışanını bankaya 5 milyon lira çekmeye göndermişti. Parayı çeken çalışanlar dönüş yolunda 2 kişi tarafından gasp edilmişti. Mağdur çalışanlar çelişkili ifade verince gaspçılarla işbirliği içinde oldukları ortaya çıkmıştı.