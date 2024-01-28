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Giriş Tarihi: 29.1.2024

Gasp süsü verdiler patronlarını soydular

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Gasp süsü verdiler patronlarını soydular
İstanbul'da çarşamba günü Zeytinburnu'nda bankadan 5 milyon lira çekmek için gönderdiği çalışanlarının gasp süsü vererek vurgun yapmaya çalıştığı olayın bir benzeri de Hadımköy'de yaşanmıştı. Bankadan para çeken Cafer Çetin'i takip ederek sokak ortasında 485 bin lirasını gasp eden 4 şüpheli yakalandı. Çetin, 16 Ocak'ta bankadan çektiği 2 milyon lira ile otomobiline binerken saldırıya uğramış, direnince gaspçılar yalnızca 485 bin lirayı alarak kaçmıştı. Polisin incelemelerinde şüphelilerin iki ayrı otomobille olay yerine geldiklerini ve mağduru takip ettikleri tespit edildi. Yakalanarak sorguya alınan şüphelilerden Hakan A.'nın 11, Gürkan K.'nın 6 ve Selvet K.'nın ise 6 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Zeytinburnu'nda da 24 Ocak'ta bir iş kadını 4 çalışanını bankaya 5 milyon lira çekmeye göndermişti. Parayı çeken çalışanlar dönüş yolunda 2 kişi tarafından gasp edilmişti. Mağdur çalışanlar çelişkili ifade verince gaspçılarla işbirliği içinde oldukları ortaya çıkmıştı.

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Gasp süsü verdiler patronlarını soydular
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