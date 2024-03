Gaspçılardan akıl almaz hırsızlık

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşanan gasp pes dedirtti. M.A.Y. adlı vatandaş, aracıyla birlikte bir marketin önüne park etti. Aracın anahtarını araçta oturan kız arkadaşına bırakarak markete girdi. Kısa süre sonra kız arkadaşının çığlıklarını duyan M.A.Y. marketten çıktığında aracının uzaklaştığını gördü. M.A.Y. içinde kız arkadaşı varken park edilen aracın peşinden koşsa da yetişemedi. Biraz ilerledikten sonra genç kadını yol kenarında indiren gaspçılar, ortadan kayboldu. M.A.Y'nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Genç kız ifadesinde; araca binen iki kişinin bıçakla kendisini tehdit ederek arabayı kaçırdığını söyledi. Gaspçıların 2'şer suç kaydı olduğu öğrenilen Eren K. (24) ve Halil C.B. (25) olduğu belirlendi. Yunus