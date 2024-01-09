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Giriş Tarihi: 9.1.2024 19:33

Gaye, evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu

Afyonkarahisar'da, Gaye Solmaz (24), evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Gaye, evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu

Bolvadin ilçesi Özburun beldesi Üsküdar Mahallesi'nde yaşayan Gaye Solmaz, dün saat 20.00 sıralarında evinde tüfekle vurulmuş olarak bulundu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Gaye Solmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Solmaz'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Bolvadin Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı ve 1 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

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Gaye, evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu
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