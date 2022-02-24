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Giriş Tarihi: 25.2.2022

Gazeteci cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
Gazeteci cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı
KOCAELI'DE gazetecilik yapan, Ses Kocaeli internet gazetesinin imtiyaz sahibi, iki çocuk babası Güngör Arslan (60), İzmit Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak adresinde bulunan ofisine haber yaptırma bahanesi ile gelen 21 yaşındaki Ramazan Özkan tarafından tabancayla göğsünden ve bacağından vurularak öldürüldü. Ramazan Özkan saldırıdan hemen sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Özkan, "Köşe yazısına kızdım da vurdum", ardından da "Cezaevine girmek için vurdum" diye ifade verdi. Polis, B.P, K.Y. ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın ile birlikte 3 kişi daha gözaltına alındı. Özkan ile B.P tutuklandı. K.Y ve ismi öğrenilemeyen kadın serbest kaldı.

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Gazeteci cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı
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