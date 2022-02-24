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Giriş Tarihi: 24.2.2022 09:45 Son Güncelleme: 24.2.2022 09:48

Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde 2 tutuklama

ABBAS ÇAKAR
Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde 2 tutuklama

Kocaeli İzmit İlçesindeki gazete binasında, uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gazeteci Güngör Arslan’ın öldürülmesi ile ilgili olarak 2 kişi tutuklandı. Ancak emniyette yeni gözaltıların olduğu ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kocaeli'de uzun yıllardır gazetecilik yapan ve son olarak Ses Kocaeli internet gazetesinin imtiyaz sahibi olan Güngör Arslan (60) 19 Şubat Cumartesi günü saat 15:00 sularında İzmit Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak adresinde bulunan gazete ofisinde silahlı saldırıya uğradı. Ofisine gelen 21 yaşındaki Ramazan Özkan tarafından tabancayla göğsünden ve bacağından vurularak yaralanan Arslan, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Gazeteci Güngör Arslan

TESLİM OLMUŞTU
Arslan'a yapılan silahlı saldırı olayını gerçekleştiren Ramazan Özkan ise, saldırıdan hemen sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Telim olan Özkan'ın, yakalandığında "Köşe yazısına kızdım da vurdum", ardından da "Cezaevine girmek için vurdum" gibi söylemlerde bulunduğu ileri sürüldü. Evli ve 2 çocuk babası olan Arslan 'ın cenazesi ise geçtiğimiz Pazar günü İzmit Fevziye Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığına defnedildi.

4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Arslan'ın öldürülmesi ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatan Kocaeli Polisi, olayı araştırmak için özel bir ekip kurdu. Haber yaptırma bahanesi ile Arslan'ın ofisine gelerek olayı gerçekleştiren zanlı Ramazan Özkan dışında B.P, K.Y, ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın ile birlikte 3 kişi daha gözaltına alındı. 3 günlük gözaltı sonrası 1 gün daha ek gözaltı süresi alan Kocaeli Polisi, akşam saatlerinde Özkan ve 3 kişiyi daha Kocaeli Adliyesine sevk etti. Zanlı Ramazan Özkan ile B.P tutuklanırken, K.Y ve ismi öğrenilemeyen kadın serbest kaldı.


Zanlı Ramazan Özkan

YENİ ŞÜPHELİLER DE VAR
Saldırı olayı sonrası oldukça geniş çaplı bir soruşturma yürüten Kocaeli Emniyetinden konu ile ilgili olarak henüz bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili yeni gözaltıların olduğu ve olayla bağlantısı oldukları ileri sürülen şüphelilerin emniyette ifadelerinin alınmasına devam edildiği öğrenildi.

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Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde 2 tutuklama
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