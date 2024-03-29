Gazeteciler meslektaşını son yolculuğuna uğurladı

Artvin'in Yusufeli ilçesinden önceki gün akşam saatlerinde haberden dönen gazeteciler merkeze yaklaşık 10 kilometre kala trafik kazası geçirdi. Kazada araçta bulunan gazeteci Tolga Gül ve sürücü TRT Muhabiri Fatih Tüysüz yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan Tolga Gül hayatını kaybetti, ameliyata alınan Fatih Tüysüz'ün ise tedavisi sürüyor.

Kazada hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Tolga Gül için Artvin Gazeteciler Cemiyeti önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Alkan, dostunu ve meslektaşını kaybetmekten duyduğu hüznü dile getirerek, Tolga Gül'ün Artvin'in önemli değerlerinden biriydi. Bilgi birikimi, arkadaşlığı ve gazeteci kimliği ile Artvin halkının çok sevdiği, saydığı bir kişilikti. Sözün bittiği yerdeyiz. Kelimeler ilk defa bu kadar kifayetsiz kaldı. Acımız çok büyük. Kazada yaralı olarak kurtulan Fatih Tüysüz'e acil şifalar diliyoruz. Tüm camiamızın başı sağ olsun" dedi. Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı Erdoğan Erişen ve gazeteci arkadaşları Gül için duygularını ifade etti.

Tolga Gül'ün eşi Arzu ise gözyaşları arasında, "Çoruh TV'de çalışırken Tolga ile tanıştım. Önce çok iyi arkadaş olduk, sonra dost olduk ve evlendik. 24 yıldır evliydik. Tolga Artvin'i çok sevdi. Mesleğine aşıktı, Trabzonspor'u çok sevdi. Ailesini çok sevdi. Ara sıra kendisini eleştirenleri çok sevdi. Ona hakkınızı helal edin" diye konuştu.

Gazeteciler Cemiyeti önünde helallik alınmasının ardından Gül'ün naaşı gözyaşları ve dualar eşliğinde Merkez Camii Meydanı'na götürüldü. Gül, Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından meslektaşları ve sevenleri tarafından aile kabristanlığında toprağa verildi.