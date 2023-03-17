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Giriş Tarihi: 18.3.2023

Gazi torunu, ‘Onbeşliler’ için Çanakkale’ye yürüdü

Gazi torunu, ‘Onbeşliler’ için Çanakkale’ye yürüdü
İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'den aldığı Türk bayrağını bugün Çanakkale'de yapılacak törende teslim etmek için 'Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü'nü başlatan Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, 4 Mart'ta yola çıktı. Üzerinde askeri üniforma ve 2 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yola çıkan 53 yaşındaki gazi torunu Saffet Gümüş, 440 kilometre katederek dün Çanakkale'ye geldi. Gümüş, Çanakkale kent merkezinde kordonda bulunan Truva Atı Heykeli önünde dernek üyelerince Türk bayraklarıyla karşılandı.

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Gazi torunu, ‘Onbeşliler’ için Çanakkale’ye yürüdü
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