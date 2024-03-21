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Giriş Tarihi: 21.3.2024 14:44 Son Güncelleme: 21.3.2024 15:08

Gazi Tümgeneral’den şehit yakınlarına Garnizonda iftar

15 Temmuz hain darbe girişiminin kahraman Paşası Samsun Sahra Sıhhiye Okul Komutanı Gazi Tüm General Davut Ala 170 şehit ailesi ile 30 Somalili askere Garnizonda iftar yemeği verdi. Yemeğe Cumhuriyet Başsavcısı, MİT Başkanı, Emniyet Müdürü, İl Jandarma Alay Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, İl Müftüsü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü ve Tarihçi Prof İbrahim Tellioğlu ile il ve ilçelerdeki şehit ve gazi dernekleri katıldı.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Gazi Tümgeneral’den şehit yakınlarına Garnizonda iftar

15 Temmuz hain darbe girişiminin kahraman Paşası Samsun Sahra Sıhhiye Okul Komutanı Gazi Tüm General Davut Ala 170 şehit ailesi ile 30 Somalili askere Garnizonda iftar yemeği verdi. Şehit yakınlarını garnizona girişte askerler kapıda karşılayarak yemek salonuna kadar eşlik etti. Misafirler şehit yakınlarının masalarına dağılarak oturup sohbet ederken şehit yakınları evlatlarının hikayelerini anlatırken duygusal anlar yaşandı.

Yemekte konuşan Gazi Tümgeneral Davut Ala, "Sizle bizim baş tacımızsınız. Şehitleriminiz kutsal emanetlerisiniz. Bu dünya durdukça asla kendinizi yalnız hissetmeyin. Bizler hep sizin yanınızda olacağız. Şu anda burada huzur içinde Ramazanı geçirip iftar yapıyorsak sizin evlatlarınız gibi binlerce şehidimizin sayesindedir. Allah şehitlerimize rahmet eylesin mekânları cennet olsun. Bu kapılar size her gün sonuna kadar açık" diye konuştu.

Davut Ala yemek sonrası da şehit yakınlarına hediyeler verdi.

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Gazi Tümgeneral’den şehit yakınlarına Garnizonda iftar
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