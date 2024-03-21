Gazi Tümgeneral’den şehit yakınlarına Garnizonda iftar

15 Temmuz hain darbe girişiminin kahraman Paşası Samsun Sahra Sıhhiye Okul Komutanı Gazi Tüm General Davut Ala 170 şehit ailesi ile 30 Somalili askere Garnizonda iftar yemeği verdi. Şehit yakınlarını garnizona girişte askerler kapıda karşılayarak yemek salonuna kadar eşlik etti. Misafirler şehit yakınlarının masalarına dağılarak oturup sohbet ederken şehit yakınları evlatlarının hikayelerini anlatırken duygusal anlar yaşandı.

Yemekte konuşan Gazi Tümgeneral Davut Ala, "Sizle bizim baş tacımızsınız. Şehitleriminiz kutsal emanetlerisiniz. Bu dünya durdukça asla kendinizi yalnız hissetmeyin. Bizler hep sizin yanınızda olacağız. Şu anda burada huzur içinde Ramazanı geçirip iftar yapıyorsak sizin evlatlarınız gibi binlerce şehidimizin sayesindedir. Allah şehitlerimize rahmet eylesin mekânları cennet olsun. Bu kapılar size her gün sonuna kadar açık" diye konuştu.

Davut Ala yemek sonrası da şehit yakınlarına hediyeler verdi.