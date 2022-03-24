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Giriş Tarihi: 24.3.2022 11:46

Gaziantep'te 28 hırsızlık zanlısından 11'i tutuklandı

Gaziantep’te 28 hırsızlık zanlısından 11’i tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 22-23 Mart'taki hırsızlıklara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 23 hırsızlık olayına karıştığını tespit edilen 28 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların ikametlerindeki aramada, çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan 11'i tutuklandı, 8'si adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer şüpheliler ise savcılık işleminin ardından serbest bırakıldı.

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Gaziantep'te 28 hırsızlık zanlısından 11'i tutuklandı
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