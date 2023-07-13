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Giriş Tarihi: 13.7.2023 06:09

Gaziantep’te bekçileri bıçakla yaralayan saldırgan etkisiz hale getirildi

Gaziantep’te devriye görevi yapan 2 bekçi, şüphe üzerine kimlik kontrolü yapmak istediği kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan 2 bekçinin tabanca ile ateş açarak vurduğu saldırgan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Gaziantep’te bekçileri bıçakla yaralayan saldırgan etkisiz hale getirildi

Olay gece saatlerinde İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. 100. Yıl Parkı içinde devriye görevi yapan 2 bekçi, şüphelendikleri A.S. isimli kişinin kimlik kontrolünü yapmak istedi. Bekçiler, kimliğini istediği şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradı. Aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan bekçiler, tabanca ile ateş açarak saldırgan A.S.'yi etkisiz hale getirildi. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan 2 bekçi, 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne, tabancayla vurularak yaralanan şüpheli A.S. ise özel bir hastaneye götürüldü. Ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan saldırgan A.S., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN 9 KEZ SUÇA KARIŞMIŞ

Yaşanan olayın ardından Emniyet Müdürlüğü tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, etkisiz hale getirilen A.S.'nin daha önce 9 kez şüpheli olarak işlem gördüğü belirtilerek şöyle denildi:

"Şehitkamil ilçemiz İncilipınar Mahallesinde 12.07.2023 tarihinde devriye görevi ifa eden 2 Çarşı ve Mahalle Bekçimize saldırarak yaralayan ve aralarında 'Kasten Yaralama, Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Düşürme, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Konut Dokunulmazlığını İhlal, Tehdit ve Hakaret' suçlarından 9 kez şüpheli olarak işlem yapıldığı anlaşılan A.S. isimli saldırgan, yaralanan personelimiz tarafından vurularak etkisiz hale getirilmiş, kaldırıldığı hastanede eks olmuştur. Olayda yaralanan ve hastaneye kaldırılan Çarşı ve mahalle bekçilerimizin tedavileri devam etmekte olup gerekli tahkikat Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde başlatılmıştır."

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Gaziantep’te bekçileri bıçakla yaralayan saldırgan etkisiz hale getirildi
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