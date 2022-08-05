Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te dehşet dolu anlar: Hedef şaştı yoldan geçen 2 kişiyi vurdu!
Giriş Tarihi: 5.8.2022 16:18 Son Güncelleme: 5.8.2022 16:18

Gaziantep'te dehşet dolu anlar: Hedef şaştı yoldan geçen 2 kişiyi vurdu!

Beş kişilik gruptan biri, büfeden alışveriş yapan kişiye, tüfekle ateş açtı. Bu sırada yoldan geçen Ömer Doğan (11) ile Abdullah Yiğit (22), saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

DHA
Gaziantep’te dehşet dolu anlar: Hedef şaştı yoldan geçen 2 kişiyi vurdu!

Dehşet dolu olay, öğle saatlerinde Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen 5 kişiden biri, büfeden alışveriş yapan kişiye doğru tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada yoldan geçen Ömer Doğan ve Abdullah Yiğit'e isabet etti. Doğan ve Yiğit yaralanırken, saçmalar park halindeki araçlara da isabet etti.
Hem ateş eden grup hem de alışveriş yapan kişi, koşarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Gaziantep'te dehşet dolu anlar: Hedef şaştı yoldan geçen 2 kişiyi vurdu!
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