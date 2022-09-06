Gaziantep’te fabrikada patlama: 2 ölü

Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesinde yürüyen merdiven ve itfaiye araçları üreten Baksan A.Ş. fabrikasında kazan kesimi sırasında patlama meydana geldi. Patlama ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Olaya Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiyeleri müdahale ederken, ekipleri patlamanın yaşandığı bölgede 2 işçinin cansız bedenine ulaştı.
İşçilerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.