Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü
Giriş Tarihi: 6.9.2022 14:42 Son Güncelleme: 6.9.2022 14:53

Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) asansör, yürüyen merdiven ve itfaiye araçları üreten bir fabrikada meydana gelen patlama 2 işçi yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te fabrikada patlama: 2 ölü

Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesinde yürüyen merdiven ve itfaiye araçları üreten Baksan A.Ş. fabrikasında kazan kesimi sırasında patlama meydana geldi. Patlama ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olaya Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiyeleri müdahale ederken, ekipleri patlamanın yaşandığı bölgede 2 işçinin cansız bedenine ulaştı.
İşçilerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü
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