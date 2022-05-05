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Giriş Tarihi: 5.5.2022 17:53 Son Güncelleme: 5.5.2022 18:01

Gaziantep’te ikinci hurdacı cinayeti

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te ikinci hurdacı cinayeti

Gaziantep’te hurdacılık yapan 2 kişi aynı günde öldürüldü. 23 yaşında olan 2 hurdacının cinayetlerinin bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde hurdacılık yapan Emirhan Nur, sabah saatlerinde ilçenin kırsal Bilek mahallesindeki bir bağ evinin yakınlarında silahla vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu. Akşam saatlerinde ise aynı ilçede hurdacılık yapan 23 yaşındaki Seyfettin Çabuk, yalnız yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Şehitkamil ilçesinin Eyüp Sultan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hurdacılık yaptığı öğrenilen ve evde yalnız kalan 23 yaşındaki Seyfettin Çabuk'tan uzun süre haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekiplerin çaldığı kapıyı açan olmayınca çağrılan itfaiye görevlileri kapıyı kırarak içeri girdi. Yerde hareketsiz şekilde yatarken bulunan Seyfettin Çabuk'un cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet bürosu ekipleri sabah saatlerinde silahlı saldırı sonucu öldürülen hurdacı Emirhan Nur'un ardından yine hurdacı olan Seyfettin Çabuk'un öldürülmesiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Gaziantep’te ikinci hurdacı cinayeti
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