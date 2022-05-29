Gaziantep’te korkunç kaza! Gezi dönüşü öğrencileri taşıyan minibüs TIR’a çarparak devrildi: Çok sayıda yaralı...

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.