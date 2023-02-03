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Giriş Tarihi: 3.2.2023 09:20

Gaziantep'te tefeci operasyonu: 7 gözaltı

Gaziantep'te, faiz karşılığı para verdiği vatandaşa zorla senet imzalatarak iş yerine el koymaya çalışan 7 şüpheli gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

İHA
Gaziantep’te tefeci operasyonu: 7 gözaltı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, faiz karşılığı para verdiği vatandaşa zorla senet imzalatarak önce tehdit eden, ardından da iş yerine el koymaya çalışan 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli, yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü adli makamlarca tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Gaziantep'te tefeci operasyonu: 7 gözaltı
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