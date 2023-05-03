Gaziantep’te TOGG heyecanı

Gaziantepliler uzun süredir bekledikleri Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'u görmek için 15Temmuz Demokrasi Meydanı'na akın etti. Adalet eski Bakanı Abdülhamit Gül'ün direksiyonuna geçtiği TOGG Atatürk Bulvarı, Özdemir Caddesi üzerinden seyrederek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na ulaşınca bekleyen vatandaşlar ellerindeki karanfilleri yerli aracın üzerine atarak zılgıt çaldı.

Güçlükle alana getirilen aracın millete hayırlı olmasını dileyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yerli ve milli otomobili Gaziantep'te görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. "Hele bakın kim gelmiş? TOGG gelmiş" diyen Başkan Şahin, burada yaptığı konuşmada yerli ve milli hizmetlerin devamı için Gazianteplilerden Başkan Erdoğan ve ekibine destek istedi.

Uzun süre aracı görmek ve hatıra fotoğrafı çektirmek için mücadele eden Gaziantepliler ise adeta bir bayram havası yaşadıklarını belirterek, "Türkiye artık kendi otomobilini, tankını, silahını hatta uçağını yapabiliyor. Bunları rüyada görsek inanamazdık ama Tayyip Erdoğan liderliğinde bize nasip oldu. Allah O'ndan ve arkadaşlarından razı olsun" diye konuştu.

Serkan Atay (Öğrenci-21) Milletimize hayırlı olsun. Büyük bir gurur ve heyecan veriyor. İnşallah bundan sonra daha iyilerini de yaparız. Genç olarak ben de başarılı bir hizmette bulunmak isterim.

Hatice Güleç (Evhanımı-48) Hayırlı olsun. Devletimize, milletimize hayırlı olsun. Bunun devamının gelmesini istiyorum. Allah yapandan, yaptırandan razı olsun.

Hasan Karraf (Esnaf-68) Tüm Türkiye'ye hayırlı olsun. İnşallah nasip olursa ben de satın almak istiyorum. Yerli aracımız bize gurur veriyor. Bu yaştan sonra artık binersem TOGG'a binerim.

Kerem Güneş Öğrenci-17) Çok mutlu oldum. TOGG'un geleceğini duyunca gelip fotoğraf çektirmek istedim. Allah yapanlardan razı olsun. İnşallah ben de bir gün alıp kullanırım.

Kübra Ercan (Evhanımı-24) Çok güzel bir araba olmuş. Allah bunun yapılmasını sağlayan Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Alana gelir gelmez kalabalığın arasından fırsat bulup arabayı öptüm. İnşallah bana da nasip olur.