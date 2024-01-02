Gaziantep’te yangın: 4’ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi!

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, dumandan etkilenen 4'ü çocuk 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı...