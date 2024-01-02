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Giriş Tarihi: 2.1.2024 13:03

Gaziantep’te yangın: 4’ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi!

Gaziantep’te bir binadaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 4’ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

DHA
Gaziantep’te yangın: 4’ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi!

Olay, öğle saatlerinde Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenler durumu 112'ye bildirdi.

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, dumandan etkilenen 4'ü çocuk 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı...

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Gaziantep’te yangın: 4’ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi!
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