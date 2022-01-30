Gaziantep’te Yaren Dömbek annesini dövüp babasını av tüfeğiyle öldürmüştü! Cezası belli oldu!

Olay, 5 Aralık 2015'de Gaziantep Şahinbey ilçesinin Yukarıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Mehmet Güzel Sokak'taki evde ailesiyle yaşayan ve olay tarihinde 16 yaşında olan Yaren Dömbek, şizofreni hastası olduğu iddia edilen babası Mustafa Dömbek'i annesi Leyla Dömbek'e ve kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle av tüfeğiyle iki el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından Yaren Dömbek, tutuklandı. Dömbek, hakkında 'Üstsoydan Akrabayı Kasten Öldürmek' suçundan 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.