Pazar değil can pazarı! Gaziemir’de facianın eşiğinden dönüldü

CAN KAYIPLARI DA YAŞANABİLİRDİ

İzmir'de etkili olan sağanak yağışta Pazar yerinde toprak kayması meydana geldiğini belirten Atmaca: "Burada her hafta pazar kuruluyor. Binlerce Gaziemirli mutfak ihtiyaçlarını karşılamak için buraya gelip alış veriş yapıyor. Allah korusun pazar kuruluyken böyle bir şey gerçekleşmiş olsa belki can kayıpları bile olabilirdi. Afet değil, yağmur değil… Burada bir zihniyet sıkıntısı var. Bir tarafını yapmışsın öbür tarafını da yap. Sonuçta sen 2019'da Aktepe-Emrez bölgesinde kapalı pazar yeri sözü vermişsin. Hadi bunu yapmamışsın. Hiç olmazsa şu yaptığın pazar yerini eli yüzü düzgün hale getir ki uzun süre hizmet verebilsin. Bizim daha önce de hem Gaziemir Belediyesi hem de büyükşehir belediye meclisinde önergelerimiz var. Her ikisi de CHP'li meclis üyelerinin oyları ile ret edildi." Diye konuştu.

Verdikleri önergelerde bölgeye kapalı Pazar yeri yapılmasını önerdiklerini hatırlatan Atmaca: "En alt katında otopark, zemin katında pazar yeri, bir üst katında da Cemevi ve kültür merkezi bulunsun dedik. Mecliste verdiğimiz önerge CHP'li meclis üyeleri tarafından ret edildi. Aynı önergeyi dönemin MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin götürüp büyükşehir belediye meclisine de verdi. Orada da ret oldu. Bölgeye bakışlarında da sıkıntı var" dedi.

ZEMİN SIKINTISI BİLİNEN BİR GERÇEK

Bölgede kayma riskinin devam ettiğini vurgulayan Atmaca "Zaten biz bölgeyle ilgili, zeminle ilgili endişelerimizi Altan Aydın Caddesinde meydana gelen kayma sonrası dile getirmiştik. Uzun süre kazı yaptılar fakat inşaata bir türlü başlayamadılar. Orada zemin etütleriyle ilgili bir problem olduğunu biliyoruz. Ondan sonra tekrar yapılan o temeli yıkıp yerine toprağı kazımak suretiyle zemin iyileştirmesi yaptılar. Ciddi anlamda zemini güçlendirip ondan sonra üzerine tekrar yeni temeli attılar. Yani orada zemin sıkıntısı olduğu bilinen bir gerçek." ifadelerini kullandı.