Pazar değil can pazarı! Gaziemir’de facianın eşiğinden dönüldü

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Gaziemir'de geçtiğimiz yıl temeli atılan Aktepe Emrez Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı öngörülen kapalı pazar yerinin inşası yılan hikayesine döndü.
UYARILARA KULAK ASMADI
Mevcut pazar yeri kentsel dönüşüm alanı içinde kalınca Büyükşehir Belediyesi yine aynı bölgede Altan Aydın Caddesinin hemen yanındaki boş alanda gerekli altyapıyı oluşturmadan pazar yeri olarak hizmete açtı. O süreçte meydana gelebilecek toprak kayması konusunda uyarılar gelmesine rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi önlem almak yerine tepkilere kulak tıkamayı tercih etti.
YA PAZAR KURULUYKEN OLSAYDI?
Önceki gün İzmir ve çevresinde etkili olan sağanak yağış sonrası her hafta binlerce Gaziemirlinin haftalık mutfak ihtiyacını karşılamak için alışverişe gittiği pazar yerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle pazar yerinin hemen yanından geçen 4 şeritli Altan Aydın Caddesinin iki şeridi de araç trafiğine kapatılmak zorunda kaldı.
FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca facianın eşiğinden dönüldüğünü söyledi. Büyükşehir'in pazar yerini yine aynı bölgede boş bir araziye taşıdığını hatırlatan Atmaca: "Doğru düzgün altyapı yapmadan önlem almadan Pazar yeri hizmete açıldı. Pazar yerinin bölgedeki eğimden dolayı kayma riski olan iki cephesi vardı. Bir cephesine istinat duvarı örülürken diğer tarafta hiçbir önlem alınmadı. Uyardık ama kimse dinlemedi. Resmen facianın eşiğinden dönüldü" diye konuştu.
CAN KAYIPLARI DA YAŞANABİLİRDİ
İzmir'de etkili olan sağanak yağışta Pazar yerinde toprak kayması meydana geldiğini belirten Atmaca: "Burada her hafta pazar kuruluyor. Binlerce Gaziemirli mutfak ihtiyaçlarını karşılamak için buraya gelip alış veriş yapıyor. Allah korusun pazar kuruluyken böyle bir şey gerçekleşmiş olsa belki can kayıpları bile olabilirdi. Afet değil, yağmur değil… Burada bir zihniyet sıkıntısı var. Bir tarafını yapmışsın öbür tarafını da yap. Sonuçta sen 2019'da Aktepe-Emrez bölgesinde kapalı pazar yeri sözü vermişsin. Hadi bunu yapmamışsın. Hiç olmazsa şu yaptığın pazar yerini eli yüzü düzgün hale getir ki uzun süre hizmet verebilsin. Bizim daha önce de hem Gaziemir Belediyesi hem de büyükşehir belediye meclisinde önergelerimiz var. Her ikisi de CHP'li meclis üyelerinin oyları ile ret edildi." Diye konuştu.
Verdikleri önergelerde bölgeye kapalı Pazar yeri yapılmasını önerdiklerini hatırlatan Atmaca: "En alt katında otopark, zemin katında pazar yeri, bir üst katında da Cemevi ve kültür merkezi bulunsun dedik. Mecliste verdiğimiz önerge CHP'li meclis üyeleri tarafından ret edildi. Aynı önergeyi dönemin MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin götürüp büyükşehir belediye meclisine de verdi. Orada da ret oldu. Bölgeye bakışlarında da sıkıntı var" dedi.
ZEMİN SIKINTISI BİLİNEN BİR GERÇEK
Bölgede kayma riskinin devam ettiğini vurgulayan Atmaca "Zaten biz bölgeyle ilgili, zeminle ilgili endişelerimizi Altan Aydın Caddesinde meydana gelen kayma sonrası dile getirmiştik. Uzun süre kazı yaptılar fakat inşaata bir türlü başlayamadılar. Orada zemin etütleriyle ilgili bir problem olduğunu biliyoruz. Ondan sonra tekrar yapılan o temeli yıkıp yerine toprağı kazımak suretiyle zemin iyileştirmesi yaptılar. Ciddi anlamda zemini güçlendirip ondan sonra üzerine tekrar yeni temeli attılar. Yani orada zemin sıkıntısı olduğu bilinen bir gerçek." ifadelerini kullandı.
PAZAR KURULU OLSA NE OLACAKTI?
Pazar yerinin bulunduğu alanın riskli olduğunu bu nedenle bölgenin tamamen kapatılıp ivedilikle çalışma yapılması gerektiğini belirten Atmaca: "Vakit geçirmeden istinat duvarı yapılarak bölgenin korumaya alınması lazım. Yoksa Allah korusun çocuklar gelip top oynuyor. O anda bir kayma göçme olabilir. Veya pazar tekrar kurulursa kesinlikle orada bir kayma göçme olursa çok ciddi can kayıplarına sebep olabilir. Masraftan kaçayım derken bu tür sorunlarla karşı karşıya kalıyorsun. Bu anlamda Tunç Soyer'in sözüyle karşılık veriyorum 'Artık yeter' diyorum." diye konuştu.