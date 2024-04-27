Gazinoda cinayet! Bir kişiyi öldürdü bir kişiyi yaraladı

Antalya'ya Almanya'da çeşitli suçlardan 15 yıl hapis yattıktan sonra Türkiye'ye gelen Mehmet A. iki hafta önce Finike ilçesinde gazinoda işe başladı.

GECE SİLAHLA TARADI

Mehmet A. gece yanındaki ruhsatsız silah ile gazinonun içinde ateş etmeye başladı. Karnına ve bacağına iki mermi isabet eden iki çocuk babası Osman Altındağ ile omzuna bir mermi isabet eden Aydın Pehlivan kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan suç aleti ruhsatsız tabanca ile kaçtı. Bu sırada olay yerinden geçmekte olan ekipler saldırganı gözaltına aldı. Diğer çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Osman Altındağ ile Aydın Pehlivan'ı ambulans ile Finike Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen karnından ve bacağından yaralanan Osman Altındağ hayatını kaybetti. Aydın Pehlivan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi..

BABA YAŞANANLARA İSYAN ETTİ

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan ve cinayete kurban giden oğlunun cenazesini almaya gelen baba Faruk Altındağ yaşananlara isyan etti. Oğlunun katilinin Almanya'da 15 yıl cezaevinde yattıktan sonra Türkiye'ye geldiğini belirten acılı baba, "Benim oğlumun iki çocuğu vardı. Ekmeğinin peşinde çalışıyordu. Katil Almanya'da 15 yıl cezaevinde yattıktan sonra Türkiye'ye geliyor. İki hafta önce işe başlamış, gece hiçbir şey yokken silahla ateş ediyor. Yaşananlara insanın aklı almıyor. Allah hiçbir ana babaya evlat acısı vermesin" dedi.

CENAZESİ TARSUS'A GÖTÜRÜLDÜ

Antalya Adli Tıp Kurumu Morgunda yapılan otopsinin ardından Osman Altındağ'ın cenazesi baba Faruk Altındağ'a teslim edildi. Baba Altındağ, oğlu Osman Altındağ'ın cenazesi'nin Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verileceği söyledi. Osman Altındağ'ın ölüm haberini alan ailesi,yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Katil Mehmet A.'nın ise polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Elmalı Cezaevi'ne konduğu öğrenildi.