Gaziosmanpaşa’da genç dernek başkanı yol kavgasında öldürüldü

Olay, dün gece 23.45 sıralarında, Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1074'üncü Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; otomobiliyle evine dönen 2 çocuk babası 36 yaşındaki Sabri Taşdelen, sokak üzerinde karşı yönden gelen bir sürücüyle yol verme nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışma sonucu kimliği belirlenemeyen sürücü, Sabri Taşdelen'e tabancayla ateş etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken Sabri Taşdelen kan içinde yere düştü.





OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ





İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Sabri Taşdelen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Taşdelen'in cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kastamonulu olan Sabri Taşdelen'in Gaziosmanpaşa Doğanyurt ve İnebolu İlçeleri Derneği Başkanı olduğu belirtildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.