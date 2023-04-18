Haberler Yaşam Haberleri Gaziosmanpaşa'da sopalı 'nişan atma' kavgası kamerada
Giriş Tarihi: 18.4.2023 16:23

Gaziosmanpaşa'da sopalı 'nişan atma' kavgası kamerada

Gaziosmanpaşa'da nişanlanan çift arasında anlaşmazlıklar yaşanınca kadın evlenmekten vazgeçti. Damat tarafı bu durumu kabullenemeyip kadının ailesine sopalarla saldırdı. Kadının ailesi de saldırıya karşılık ve ortalık savaş alanına döndü. O anlar kamera yansıdı.

DHA
Gaziosmanpaşa’da sopalı ’nişan atma’ kavgası kamerada

İddialara göre, bir çift geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yoluna girdi. Çift arasında çıkan anlaşmazlıklar yaşanınca kadın evlenmekten vazgeçti ve nişanı bozdu. Bu durumu kabullenemeyen erkek ve ailesi, tehditlere başladı. Geçtiğimiz pazar günü öğlen saatlerinde Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi'ne erkek tarafı kadının ailesiyle yaşadığı mahalleye geldi. Minibüsle gelen erkek tarafı ile kız tarafı arasında dakikalarca süren kavga çıktı. Sopalar ve taşların kullandığı kavga erkek tarafının mahalleden ayrılmasıyla sona erdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mine Kırıkkanat Kâbe’yi ziyaret eden Müslümanlara hakaret
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Teröristbaşı Kalkan saklandığı ininden seslendi! Kandil'den 7'li koalisyona yeni mesaj: Temel gündemleri yapsınlar...
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Bayram Müjdesi! Kentsel dönüşüme ivme katacak...
Son dakika: Tarım Kredi'de sabit fiyat uygulaması 1 ay daha uzatıldı
Son dakika: ABD'den Türkiye için flaş F-16 kararı: Onay verildi...
Akşener, 'Babacan karşı çıktı' deyip 'Masa' krizini hatırlattı: O teklife itiraz etti
Diyanet ile Şükür namazı adım adım kılınışı: Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır?
Davutoğlu kaç İnce eder?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan coşkulu miting! Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Bizi ağababalarına sor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziosmanpaşa'da sopalı 'nişan atma' kavgası kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA