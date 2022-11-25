Gazipaşa’da karı koca kaza kurbanı

Antalya'nın Gazipaşa'ya bağlı Çamlıca Mahallesi'nde 14 Aralık 2022 tarihinde saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, Gazipaşa'dan Çamlıca yönüne giden Mehmet Güven'in kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Mehmet Güven'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken yaralı eşi Eşşemene Güven'e Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Güven'in cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.