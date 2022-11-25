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Giriş Tarihi: 25.11.2022 16:05 Son Güncelleme: 25.11.2022 16:17

Gazipaşa’da karı koca kaza kurbanı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 14 Kasım tarihinde otomobilin 20 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mehmet Güven’in (66) ardından ağır yaralı olarak hastanede tedavisi süren eşi Eşşemene Güven’de (64) 11 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada ölü sayısı ikiye çıktı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Gazipaşa’da karı koca kaza kurbanı

Antalya'nın Gazipaşa'ya bağlı Çamlıca Mahallesi'nde 14 Aralık 2022 tarihinde saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, Gazipaşa'dan Çamlıca yönüne giden Mehmet Güven'in kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Mehmet Güven'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken yaralı eşi Eşşemene Güven'e Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Güven'in cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

EŞİ DE HAYATINIKAYBETTİ

Durumu ağır olan Eşşemene Güven, Gazipaşa'dan Alanya'da özel bir hastaneye sevk edildi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Eşşemene Güven'de akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Böylece kazada ölü sayısı 2'ye çıktı. Eşşemene Güven'in cenazesi Çamlı mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Gazipaşa’da karı koca kaza kurbanı
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