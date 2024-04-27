Gazze için uçurtmalara "Filistin'e özgürlük" ve "Soykırımı durduralım" yazıp uçurdular

Moda Sahil Parkı'nda bir araya gelen aralarında çocukların da bulunduğu Filistin'e özgürlük Platformu grubu, büyük beyaz kağıt ve kartonlara Filistin temalı resim yaptı. Gruptakiler, Filistin halkının isyanının, özgürlük için duyduğu özlemin ve umudun simgesi olarak görülen uçurtmaları uçurdu.

"Filistin direnişi kazanacak", "Soykırımı durduralım", "Yahudi düşmanlığına geçit yok. Sorumlu İsrail devleti", "İşgalci İsrail terörüne son", "Acil ateşkes" ve "İsrail'e boykot Filistin'e özgürlük" yazılı dövizler taşıyan katılımcılar, "Filistin'e özgürlük. Nehirden denize özgür Filistin." sloganları attı.

Uçurtma eyleminin ardından, "Soykırıma Sessiz Kalma" başlıklı "açık kürsü" etkinliği gerçekleştirildi. Burada konuşmacılar, soykırıma sessiz kalmamanın yaratıcı, farklı ve şiddetsiz yollarını bulmaya devam edeceklerini vurguladı.

Etkinlikte konuşan Filistin'e Özgürlük Platformu'ndan Banu Kanıbelli, "Burada havalanan, çocuklar tarafından boyanan, üstünde yazılar yazan uçurtmalar sadece uçurtmalar değillerdi. Bunlar dünyanın en büyük açık cezaevinde yaşamaya mahkum edilmiş bir halkın isyanının, özgürlük için duyduğu özlem ve umudun simgesiydi." ifadelerini kullandı.

Kanıbelli, 2011'de Gazze'de çocukların aynı anda uçurulan 12 bin 350 uçurtmayla dünya rekoru kırdığını belirterek, son 7 ayda İsrail hükümetinin o gün uçurulan her uçurtma için neredeyse 1 çocuğu öldürmüş olduğunu, ölen çocukların sayısının her gün arttığını kaydetti.

"Eylemler çoktan bir tsunamiye dönüştü"

Nurten Üstün de Filistin halkının, şiddete maruz kalsa da geri adım atmayıp direndiğine dikkati çekerek, "İsrail'in karşısında hem Gazze halkının hem de tüm dünyada yüreği Gazze için atan halkların gücü var. Bu güç birkaç gündür ABD üniversitelerini Gazze direnişinin alanlarına çevirdi. Netanyahu, ABD'deki öğrencilerin ve öğretmenlerin eylemlerinden rahatsız oldu. Bu eylemlerin durdurulmasını talep ediyor. ABD polis gücü okullardaki eylemlere saldırsa da eylemler çoktan bir tsunamiye dönüştü. Çünkü bu eylemler de gücünü haklılığından alıyor." değerlendirmesini yaptı.

Etkinlik kapsamında hazırlanan basın açıklamasını okuyan Irmak Yavlal ise İsrail'in kitlesel bir cinayet işlediğine dikkati çekerek, Gazze'de ulaşılan toplu mezarlardan 700'den fazla ceset çıkarıldığının duyurulduğunu anlattı.