Gazze’de son birkaç gün... İHH’nın yakıtı bitti, odunla ateş yakıp yemek pişiriyor

Nergis ilk olarak şunları söyledi: "Gazze'de 30 çalışanımızın olduğu bir ofisimiz vardı. Rutin yardımlarımız yapılıyordu. Mavi Marmara Aşevi'nde yemek dağıtımı, yardım çalışmaları ve yetimlerin bakılması gibi faaliyetler yapıyorduk. Saldırılar başladıktan sonra da yardım faaliyetlerine odaklandık, aşevinden yemekler dağıttık. Sonra bombardımanda aşevimiz vuruldu. İnsanların kaldığı, sığındığı okullarda yemekler yapılıp dağıtımları yapılmaya başlandı. Gazze'de güney kısımlardan daha fazla gıda malzemesi bulunabildi. Günlük 500, bin, 2 bin kişiye yemek çıkartılabiliyordu. Aşevlerimiz de kullandığımız yakıtlarda azalmaya başladı. Ancak aşevi olduğunu bilen halk yemek dağıtımı sürsün diye kendi tüplerini getirdiler. Böylece yemek çıkması devam etti. Önceki gün ve dünle birlikte bazı yemek çıkardığımız yerlerde gaz olmadığı için eski usul odun yakarak orada yemek yapmaya devam ediyoruz."



"KRİTİK SON BİRKAÇ GÜN! İNSANİ YARDIM KORİDORU AÇILMALI"



Nergis gıdanın tükenmesine birkaç gün kaldığını belirterek yardım çağrısında bulunuyor: "BM öncülüğünde Mısır tarafından içeriye yardımlar girmeye başladı ama hiçbir şekilde yeterli değil. 10-15 tane tıra izin veriliyor. Gazze'nin kendi ihtiyacını karşılayabilmesi için günlük yüzlerce yardım tırının girmesi gerek. Buna da müsaade etmiyorlar. Böyle devam ederse yakın bir zamanda hastanelerde dâhil olmak üzere her yerde gaz bitecek. Çok kısa bir zaman sonra da gıdaya ulaşmakta bile zorluk yaşamaya başlanacak. Gazze için kritik son birkaç gün. Çünkü hepsi domino etkisi gibi. Yakıt olmadığı zaman başka sıkıntılar olacak. Güneyde hiçbir şekilde 22 gündür içeriye yardım girmiyor, yardımın dışında ticaret amacıyla bile hiçbir şey girmiyor. Oradaki tüccarlarda kendi depolarındaki ürünleri kullanılıyorlardı, biz de o şekilde yapıyorduk. Bu şekilde devam ederse gıda dâhil olmak üzere hiçbir şeye ulaşılamayacak. Refah Sınır Kapısı'nın tamamen açılması gerekli. İHH'nın stokları da bitiyor, bizim kendi stoklarımız vardı. Aynı zamanda güney tarafından tüccarların depolarından gıda malzemesi alınıyordu. 10 bin kumanya alalım, dağıtım yapalım dedik ama bulamadık. Artık kimden ne kadar bulabilirsek, o şekilde dağıtıyoruz. Giren tırlar ise Gazze'ye merhem olabilecek miktarda değil. Dünya bir şekilde buna 'dur' demeli. İnsanı yardım koridorunun bir an önce açılması gerekiyor. Çünkü hastaneye ulaşılamayacak, gıdaya ulaşılamayacak sonra suya ulaşılamayacak ve hastalıklar baş gösterecek ve tedavi edilemeyecek. Bunlardan önce bütün dünyanın özellikle Gazze'ye insani yardım koridorunun açılmasında elini taşın altına koyması gerekiyor. İnsani dram yaşanıyor. Yakında insanlar orada gıdaya ve suya ulaşamayacak. Bütün dünyanın bir an önce Gazze için harekete geçmesi gerekiyor, insani dramın sonlandırılmalı."



"YAKIT GİRİŞİ YOK, GIDA STOĞU BİTMEK ÜZERE"

Nergis Gazze'deki yardım çalışmalarında son durumu şöyle anlattı: "Şu an Gazze'ye hiçbir şekilde yakıt girişi yok. Her yerde sıkıntı var, var olan yakıtlar da hastanelere kullanılıyor. Yakıta ulaşmak çok zor. Bu şekilde devam ederse yakın zamanda gıdaya da ulaşılamayacak. Yakıt tükenme noktasına geldi, var olan yakıt öncelik olan hastanelere kullanılıyor. Eskisi gibi yakıt olmadığı için daha az oranda kullanılıyor. Şu an için Gazze için en öncelikli şey belli noktalardan belli yerlerde sudan bile daha önemli yakıt. Binlerce şehit var ama yaralı sayısı da çok fazla, bunlar hastanelerde tedavi görüyorlar. Hastaneler bu yakıtla elektriklerini sağlıyorlar. Eğer hastanelere bu yakıt ulaşmazsa yaralılar da artık tedavi edilemeyecek hale geliyor. Gazze'deki en büyük öncelik yakıt. Yakıta da hiçbir şekilde giriş izni verilmiyor. Tıbbi malzeme ve tıbbi cihazlarla alakalı ciddi sıkıntılar var. Hastaneler de bombalandığı için kalan hastanelerde ihtiyaçları karşılamakta zorlanıyor. Tıbbi malzemeye de ulaşılamıyor."