Gazzeli Muhammed Türkiye’de tedavi görecek

Annesinibabasını ve kardeşini işgalci İsrail'in bombardımanında kaybeden Muhammed Yusuf Ayaş ismindeki çocuk da saldırılarda yaralandı. Gazze Şeridi'nin ortasındaki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırılan küçük Muhammed, hastanedeki yetersiz tıbbi malzeme sonucu tedavi edilemedi. Durumu kritikleşen çocuğun hastanedeki görüntülerini paylaşan Gazzeliler, yardım çağrılarında bulundu. Televizyoncu Osama El Shafiey da, 'Acil müdahaleye ihtiyacı var' diyerek yardım talebini yeniledi.Ailesinden hayatta kalan tek kişi olan küçük Muhammed'in tedavisi için ise Türkiye harekete geçti. Osama El Shafiey yaptığı açıklamada, Muhammed'in Refah Sınır Kapısı'ndan geçirilerek Mısır'daki Şeyh Zuvayed Hastanesi'ne nakledildiğini ve tedavi için Türkiye'ye getirileceğini ifade etti. El Shafiey şunları söyledi: "Hepinize teşekkür ederim, Türkiye'ye teşekkür ederim ve Mısır'a teşekkür ederim, yardım sağlayan herkese ve her tarafa teşekkür ederim. Şimdi ailesinden hayatta kalan tek kişi, şehidin oğlu Muhammed Yusuf Ayaş. Gazze'den Mısır'daki Şeyh Zuvayed Hastanesi'nde getirildi. Allah'ın izniyle tedavi görmek üzere Türkiye'ye gidiyor."