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Giriş Tarihi: 11.11.2021 15:59 Son Güncelleme: 11.11.2021 16:04

Gebze'deki öğrenci servisi kazasında 'Uyuşturucu' iddiası!

DHA
Gebze’deki öğrenci servisi kazasında ’Uyuşturucu’ iddiası!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis midibüsünün kaza yapması sonucu 2’si öğrenci 3 kişi hayatını kaybetti. 19 kişinin de yaralandığı kazadan yeni bir detay geldi. Köprüden dereye uçan öğrenci midibüsünün sürücüsü Mehmet Özdemir’in uyuşturucu kullandığı iddiası üzerine kan örneği alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, köprüden dereye uçan öğrenci midibüsünde bulunan 2'si öğrenci 3 kişi hayatını kaybetti. 19 kişi ise yaralandı.

Midibüsün sürücüsü Mehmet Özdemir'in Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Kazada ters dönen araçta sıkışan Özdemir, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yaklaşık 3 saat sonra kurtarıldı. Hastanede kaldırılan Özdemir'in yaralandığı sağ bacağı, hastanede kesildi.

Öğrencilerin ailelerinin, Mehmet Özdemir'in uyuşturucu kullandığı iddiası üzerine ise kan örneği alındı.

Yapılan incelemede sonuç, pozitif çıkarken, yetkililer de sonucun net olmadığını, başka ilaçtan da pozitif olabileceğini belirtti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Gebze'deki öğrenci servisi kazasında 'Uyuşturucu' iddiası!
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