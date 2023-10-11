Gece ışığa maruz kalmak psikolojiyi bozuyor

Avustralya'da yapılan bir araştırma, geceleri yapay ışığa maruz kalmanın psikolojik sorunlara neden olduğunu ortaya koydu. Şarkul Avsat'ta yer alan habere göre, ışığa maruz kalmanın ruh sağlığı üzerindeki etkisini izlemek için yaklaşık 86 bin 772 kişinin katılımıyla geniş kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Sonuçlar, geceleri yüksek miktarda ışığa maruz kalanlarda depresyon riskinin yüzde 30 arttığını, gündüzleri yüksek miktarda ışığa maruz kalanlarda ise depresyon riskinin yüzde 20 azaldığını ortaya koydu. Kendine zarar verme davranışı, psikoz, bipolar bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğu gündüz ışığa maruz kalanlara kıyasla gece yüksek ışığa maruz kalanlarda daha fazla gözlendi.