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Giriş Tarihi: 30.6.2022 10:40

Gece Kartalları'ndan "Torbacı" operasyonu

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Gece Kartalları’ndan Torbacı operasyonu

İstanbul'da devriye gezen Gece Kartalları zehir satışı yapan bir torbacı ve iki müşterisini yakaladı. Üzerlerinde yarım kilo uyuşturucu madde ve silah bulunan 3 şüpheli, Esenler Emniyeti'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Afganistan uyruklu S.P.'nin Zeytinburnu'dan 30 lira karşılığında başkası adına düzenlenmiş sahte ikamet izin belgesi çıkarttığı ve bu yolla polisleri kandırmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Esenler'de devriye gezen Gece Kartalları, Kemer Mahallesi'nde sokak ortasında bulunan bir kişinin şüpheli hareketlerde bulunduğu fark ederek yanına yaklaştı. Kimlik kontrolü yapmak isteyen ekiplere Özbekistan uyruklu bir kişinin adına düzenlenmiş ikamet izin belgesi uzatan şüpheli, belgenin sahte olduğunun anlaşılmasıyla kaçmaya başladı. Şüpheli, karanlık sokaklarda yaşanan nefes kesen kovalamacanın ardından sığınmaya çalıştığı bir tekstil atölyesinde yakalandı.

30 LİRAYA İKAMET İZNİ

Afganistan uyruklu S.F.'nin oturum izni bulunmadığından Zeytinburnu'ndan 30 lira karşılığında sahte ikamet izin belgesi çıkardığı ve polisi bu yolla kandırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Üst aramasında çok sayıda uyuşturucu madde bulunan S.F.'nin tüm bunları tekstil atölyesinde T.Y.'den aldığı belirlendi.

YARIM KİLO UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Öte yandan atölyede çalışan İran uyruklu T.Y.'nin üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 550 gram uyuşturucu madde ve 18 uyuşturucu hap bulunduğu kayıtlara geçti. Şüpheli T.Y.'nin teksil atölyesinde zulaladığı zehirlerin teslimatını da yine atölyede yaptığı öğrenildi.

SİLAH ZEHİR AL-VERİ

Bu esnada zehir ticareti için tekstil atölyesine gelen Pakistan uyruklu A.H.'de polis ekiplerince üst aramasından geçirildi. A.H.'nin üzerinden ise 9 milimetrelik Magnum tabanca ve 2 adet akıllı telefon bulunduğu, silah ve telefonları da zehir ticaretinde kullanmak üzere T.Y.'ye vermek için yanında getirdiği öğrenildi.

Esenler Atışalanı Polis Merkezi Amirliği'nde gözaltına alınan şüpheli T.Y., S.F. ve A.H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Gece Kartalları'ndan "Torbacı" operasyonu
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