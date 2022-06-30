Gece Kartalları'ndan "Torbacı" operasyonu

Esenler'de devriye gezen Gece Kartalları, Kemer Mahallesi'nde sokak ortasında bulunan bir kişinin şüpheli hareketlerde bulunduğu fark ederek yanına yaklaştı. Kimlik kontrolü yapmak isteyen ekiplere Özbekistan uyruklu bir kişinin adına düzenlenmiş ikamet izin belgesi uzatan şüpheli, belgenin sahte olduğunun anlaşılmasıyla kaçmaya başladı. Şüpheli, karanlık sokaklarda yaşanan nefes kesen kovalamacanın ardından sığınmaya çalıştığı bir tekstil atölyesinde yakalandı.

30 LİRAYA İKAMET İZNİ

Afganistan uyruklu S.F.'nin oturum izni bulunmadığından Zeytinburnu'ndan 30 lira karşılığında sahte ikamet izin belgesi çıkardığı ve polisi bu yolla kandırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Üst aramasında çok sayıda uyuşturucu madde bulunan S.F.'nin tüm bunları tekstil atölyesinde T.Y.'den aldığı belirlendi.

YARIM KİLO UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Öte yandan atölyede çalışan İran uyruklu T.Y.'nin üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 550 gram uyuşturucu madde ve 18 uyuşturucu hap bulunduğu kayıtlara geçti. Şüpheli T.Y.'nin teksil atölyesinde zulaladığı zehirlerin teslimatını da yine atölyede yaptığı öğrenildi.

SİLAH ZEHİR AL-VERİ

Bu esnada zehir ticareti için tekstil atölyesine gelen Pakistan uyruklu A.H.'de polis ekiplerince üst aramasından geçirildi. A.H.'nin üzerinden ise 9 milimetrelik Magnum tabanca ve 2 adet akıllı telefon bulunduğu, silah ve telefonları da zehir ticaretinde kullanmak üzere T.Y.'ye vermek için yanında getirdiği öğrenildi.

Esenler Atışalanı Polis Merkezi Amirliği'nde gözaltına alınan şüpheli T.Y., S.F. ve A.H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.