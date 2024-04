Gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi öldü

İstanbul Beşiktaş'ta ramazan nedeniyle kapsamlı bir tadilata alınan Masquerade adlı gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Türkiye'yi yasa boğan yangın, dün saat 12.47'de meydana geldi. Gayrettepe Mahallesi, Yıldız Posta Caddesi, Sinan Pasajı No:38'de yer alan 16 katlı binanın altındaki ünlü eğlence mekanı Masquerade Club bir süre önce tadilata alınmıştı.Dün de işçiler rutin çalışmalarını sürdürürken, iddiaya göre; kaynak sırasında kıvılcımlar yakındaki tiner kutusuna sıçradı. Bomba gibi patlayan tiner kutusundan yayılan alevler saniyeler içerisinde mekanın duvarlarını ve tavanını kapatan ve ses izolasyonu sağlayan yalıtım malzemelerini tutuşturdu. Bazı işçiler alevlerden ve yoğun dumandan kurtulup kendilerini dışarı atarken içeride kalan diğer işçiler ise ölüm kapanına kısıldı. Bir diğer iddiaya göre ise mekana sis pompalayan vanalardan biri patladı ve yangın çıkardı.Öte yandan işyerinin ilk ruhsatı 1987'de, ikinci ruhsatı ise el değiştirme sebebi ile 2018 yılında aldığı öğrenildi.Beşiktaş Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Tadilat süreciyle ilgili belediyemize herhangi bir başvuru yapılmamış, izin alınmamış, bilgi verilmemiştir. Kurum olarak, olayın takipçisi olacağız" denildi.Yangınla ilgili idari soruşturma başlatılırken, 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmda 3 cumhuriyet savcısının görevlendirilmesi yapıldı. Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmaları sürerken iş güvenliği ve yangın uzmanlarının yer aldığı, 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma yapıyor. Soruşturma kapsamında iş yeri ortakları Şehzade Ş. ve Mehmet Memduh C., mesul müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P., işyeri muhasebecisi Salim A. tadilattaki metal işlerinden sorumlu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A. ve mobilyacı Ercan E. olmak üzere toplam 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Olay yerinde hayatını kaybedenlerin cesetleri ambulanslarla Adli Tıp Kurumu'na götürülürken yakınları ise fenalık geçirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yangınla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.İhbar üzerine yangın bölgesine İBB İtfaiyesi'ne bağlı çok sayıda ekip ve 112 Acil Yardım görevlisi sevk edildi. İtfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale ederek yangını söndürdü. Ekipler mekanda çıkan yangını kontrol altına aldıktan sonra içeri girdi ve korkunç manzara ile karşılaştı. İstanbul Valisi Davut Gül ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Vali Davut Gül, "Hepimizin başı sağ olsun. Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekan. Tadilat yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla da çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Olay yerinde polis sağlık ve itfaiye ekiplerimiz ilk andan itibaren müdahale ettiler. Yaralıların tedavileri, hastanelerimizde devam ediyor. Bu gece kulübünün 1987'de aldığı bir ruhsat var. 2018 yılında da ruhsat yenilenmiş" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da meydana gelen yangına 26 adet ambulans ve 1 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) timinin görevlendirildiğini duyurdu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangının söndürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Olay yerine 26 adet ambulans ve 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.Facianın nedenine ilişkin en çarpıcı iddia ise tüp patlaması oldu. SABAH'ın ulaştığı bir kaynak, işçilerin kullandığı bir tüpün patladığını bildirdi. Birçok işçinin tavan altında kaldığı, bir kısmının ise ölüm kapanına kısılarak dumandan zehirlendiği ileri sürüldü.SABAHFaciada yaşamını yitiren 29 kişinin isimleri şöyle: Kadir Orhanoğlu, Ahmet Uzun, Ahmet Kartal, Barış Güngör, Fahrettin Korkut, Kardeşi Musa Korkut, Atanur Aladağ, Mehmet Okumuş, Özkan Baş, Efe Demir, Gökay Tevlek (Dj), Gökhan Yıldırım, Adem Özçelik, Gökhan Akbulut, Alparslan Salih Derelioğlu, Sinan Yılmaz, Ahmet Mehduş, Ramazan Altan, Shır Agha Bigzade, Şivan Dolu, Hüseyin Ak, Muhammed Ali Yıldırım, Ahmet Sever, Barış Güngör, Emrah Demiroğlu, Cengiz Aksoy, Binali Çayır, Yılmaz Kıhrı ve Akın Kıhrı. Yangında ölen çalışanlardan Atanur Aladağ'ın aşçı olduğu, Yılmaz Kıhrı ile oğlu Akin Kıhrı'nın tadilatta kaynak ustası olarak çalıştığı belirtildi.Yıl 1986...Aylardan Ekim... Gayrettepe Sinan Pasajı'nın alt katında, o döneme damgasını vuracak bir disko açıldı. Adı Discorium'du...O zamanlar Discorium'da önce soul ve hip hop çalınır, belli bir zaman sonra açılış yapılırdı. Müzik kesilip alttan alta DJ Aydın'ın (Katırcıoğlu) verdiği 'Carmina Burana' ile önce ekranlarda diskonun üçgenli logosu görünür ve sonra coşanların görüntüleri ekrana yansırdıBu açılış olayı biter bitmez ise tepedeki 'truss' aşağı iner, sis basılır ve belki gençlerin hayatında ilk kez orada gördüğü clay paky-vari- moving lights ve laser çalışmaya başlardı. 80'li yılların en bomba diskolarından biriydi Discorium. Gidenler bu mekandan öyle söz ederdi ki, gitmeyenler gidebilmenin yollarını arardı.Burada konser vermek için kimler gelmedi ki... Mori Kante (Yeke Yeke), Snap (I've got the power), Technotronics (Pump Up The Jam), Gipsy Kings, La Toya Jackson, Lambada... Patronlar Celal-Ahmet Çapa kardeşler, müdür ise Kemal Koç'tu. Bir dönemin efsanesini bu denli anlattığıma göre bir nedeni var değil mi...Evet, kapandıktan sonra bir dönem tv stüdyosu olarak da kullanılan bu mekan ardından Mojito oldu, son 14 yıldır da Masquarade olarak hizmet veriyor ve dünyaca ünlü futbolcu, basketbolcuları ağırlıyor.