Gece parkta öldürdüler

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Gazikent Mahallesinde meydana gelen olayda, Hüseyin Yılmaz ile husumetli olduğu kişiler arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışma sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların hedefi oldu. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Hüseyin Yılmaz, doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.