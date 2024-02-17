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Giriş Tarihi: 17.2.2024 11:09 Son Güncelleme: 17.2.2024 12:23

Gece parkta öldürdüler

Gaziantep'te parkta çıkan tartışmada husumetlileri tarafından tabancayla vurulan Hüseyin Yılmaz (35), yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gece parkta öldürdüler

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Gazikent Mahallesinde meydana gelen olayda, Hüseyin Yılmaz ile husumetli olduğu kişiler arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışma sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların hedefi oldu. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Hüseyin Yılmaz, doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Gece parkta öldürdüler
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