Gece saatlerinde denize giren genç kızın cansız bedenine ulaşıldı

Olay yerinde bulunan görgü tanıklarının ifadelerine göre, genç kız tek başına sahile gelerek meyve suyu ve çerez tükettikten sonra üzerini çıkarıp denize girdi. Yüzmeye çalışırken bir anda gözden kaybolduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri de denizde arama çalışmaları başlattı.

Yapılan aramalar sonucu genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Denizden çıkarılan genç kızın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.