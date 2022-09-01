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Giriş Tarihi: 1.9.2022 14:23

Gece ve Gündüz filmi konusu nedir? Gece ve Gündüz filmi oyuncuları kimler?

Gece ve Gündüz filmi 1 Eylül Perşembe akşamı ATV ekranlarında olacak 2010 yapım yılı filmin yönetmen koltuğunda James Mangold oturuyor. Komedi ve aksiyon türlerinde olan filmin başrollerinde Cameron Diaz, Tom Cruise gibi isimler yer alıyor. Peki, Gece ve Gündüz filmi konusu nedir? Gece ve Gündüz filmi oyuncuları kimler?

Gece ve Gündüz filmi konusu nedir? Gece ve Gündüz filmi oyuncuları kimler?

Gece ve Gündüz filmi sinemaseverlerle buluşacak. Filmde June ve Milner karakterlerinin hikayesi anlatılıyor. June, Milner'la tanışacak ve bir dizi maceraya atılacaklar. Aksiyon ve komedi türlerinde olan Gece ve Gündüz filmi konusu nedir? Gece ve Gündüz filmi oyuncuları kimler?

GECE VE GÜNDÜZ FİLMİ KONUSU

June, sevimli, hoş, tekdüze bir yaşam sürmesinin yanı sıra yalnızlığı ile barışık bir şekilde günlerini geçiren genç bir kadındır. Bu sıradanlık çerçevesinde hayat süren June (Cameron Diaz), kız kardeşinin evliliği için tatlı bir telaş içinde, büyük güne hazırlık yapmaktadır. Tesadüf eseri gizli bir ajan olan Milner (Tom Cruise) ile karşılaşır. June, Milner'la tanışmalarının ardından bir yandan tehlikeli bir yandan da eğlenceli bir dizi maceranın içine düşer. Ama ne yaparsa yapsınlar, tesadüfler onları hep bir araya getirecektir.

GECE VE GÜNDÜZ FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2010

Yönetmen : James Mangold

Türü : Komedi / Aksiyon

Oyuncular : Cameron Diaz, Tom Cruise, Peter Sarsgaard

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Gece ve Gündüz filmi konusu nedir? Gece ve Gündüz filmi oyuncuları kimler?
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