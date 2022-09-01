Gece ve Gündüz filmi sinemaseverlerle buluşacak. Filmde June ve Milner karakterlerinin hikayesi anlatılıyor. June, Milner'la tanışacak ve bir dizi maceraya atılacaklar. Aksiyon ve komedi türlerinde olan Gece ve Gündüz filmi konusu nedir? Gece ve Gündüz filmi oyuncuları kimler?
GECE VE GÜNDÜZ FİLMİ KONUSU
June, sevimli, hoş, tekdüze bir yaşam sürmesinin yanı sıra yalnızlığı ile barışık bir şekilde günlerini geçiren genç bir kadındır. Bu sıradanlık çerçevesinde hayat süren June (Cameron Diaz), kız kardeşinin evliliği için tatlı bir telaş içinde, büyük güne hazırlık yapmaktadır. Tesadüf eseri gizli bir ajan olan Milner (Tom Cruise) ile karşılaşır. June, Milner'la tanışmalarının ardından bir yandan tehlikeli bir yandan da eğlenceli bir dizi maceranın içine düşer. Ama ne yaparsa yapsınlar, tesadüfler onları hep bir araya getirecektir.
GECE VE GÜNDÜZ FİLMİ OYUNCULARI
Yapım Yılı : 2010
Yönetmen : James Mangold
Türü : Komedi / Aksiyon
Oyuncular : Cameron Diaz, Tom Cruise, Peter Sarsgaard