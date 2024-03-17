Gece yarısı eşime telefon gelince sinirlenip öldürdüm

Erzurum'da, eşi Kadriye Böçkün ve 20 yaşındaki kızı Asude Helen Böçkün'ü defalarca bıçaklayarak öldüren öğretmen Zülküf Böçkün, emniyette verdiği ifadesinde, cinayeti eşine gece yarısı gelen telefon sonrası sinirlenerek işlediğini öne sürdü. 14 Mart'ta meydana gelen olayda, Palandöken ilçesinde yaşayan ve bir okulda coğrafya öğretmeni olarak görev yapan Zülküf Böçkün, eşiyle yaşadığı tartışma sonrasında mutfaktan aldığı bıçakla önce eşi Kadriye Böçkün'ü ardından ise annesini korumaya çalışan kızı Asude Helen Böçkün'ü defalarca bıçaklayıp öldürmüştü. Daha önce psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Böçkün ifadesinde bir aydır ilaçlarını kullanmadığını öne sürerek, "Gece yarısı bir kişi eşimi cep telefonundan arayınca sinirlendim. 'Bu saatte kim arıyor' diye tartıştık. Arayan numarayı geri aramak istememe izin vermeyince öldürdüm" dedi.